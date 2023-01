In Brussel kunnen bezoekers van Winterpret week langer schaatsen en genieten van skidorp

Het is bijna kerstvakantie, maar nu al zijn er al meer dan 2,1 miljoen bezoekers naar Winterpret en de kerstmarkt in Brussel getrokken. Eén derde daarvan komt uit het buitenland. "Met veel trots verwelkomen we zo veel mensen in een magische sfeer", zegt Delphine Houba (PS), schepen van Cultuur en Toerisme in Brussel.

Winterpret begon op 25 november, de kerstmarkt loopt nog tot 1 januari, maar de installaties op het De Brouckèreplein en het Muntplein blijven nog een week extra staan zondag 8 januari. "Zodat de schoolkinderen en hun familie tot het einde van de kerstvakantie kunnen genieten", klinkt het. "Een hele week lang kan het publiek zich nog wagen aan schaatsen of curling, tussen de chalets en het après-skidorp. Ook de straten van het centrum en de kerstboom op de Grote Markt zullen tot die datum schitteren."