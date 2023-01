Turnhout opent Wintersalon met rolschaats- in plaats van ijspiste en sfeerverlichting uit coronaperiode

In Turnhout is gisterenavond het Wintersalon geopend. De studenten van het Heilig Grafinstituut verzorgden het eerste optreden op het podium. "We zijn teruggekeerd naar de oude formule van voor corona", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). "Er is dus een podium met daarrond drank- en eetstalletjes die uitgebaat worden door de verenigingen. We hebben die een speciaal tarief gegeven, zodat ze hun clubkas wat kunnen spijzen. Er is ook een mooie wintertuin. IJsschaatsen gaan we dit jaar niet doen door de hoge energieprijzen, maar wel rolschaatsen. We hebben die baan ook mooi aangelegd door de wintertuin. En natuurlijk mogen ook een mooie kerststal en een gigantische kerstboom niet ontbreken."