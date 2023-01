Zwembad Moorslede blijft minstens nog dicht tot na de kerstvakantie

Zondagavond ging in acht gemeenten rond Staden en Poelkapelle de elektriciteit uit. Door de ijzel was er een panne ontstaan. Het probleem was na een uurtje al opgelost, maar de panne bleek de pompen te hebben beschadigd van het zwembad de Amfoor.

De gemeente Moorslede nam zich voor om ze snel te herstellen en verwachtte het zwembad na enkele dagen te kunnen heropenen, maar de pompen blijken onherstelbaar. "We hebben nu vier nieuwe pompen moeten bestellen", zegt schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK). "Maar de eerste twee kunnen ten vroegste op 5 januari geleverd worden en dan hebben we nog enkele dagen tijd nodig om het zwembadwater te testen en terug op temperatuur te krijgen. Het ziet er dus niet naar uit dat we het zwembad voor maandag 9 januari kunnen heropenen."