1,8 miljoen euro Vlaamse steun voor hightech FacThory in Thor Park in Genk

Op de 93 hectare van Thor Park in Genk, op de voormalige mijnsite van Waterschei, is er op dit moment al plaats voor technologisch onderzoek. Eind oktober startte de eerste bouwfase van FacThory op Thor Park. Met deze uitbreiding zullen vanaf 2023 ondernemingen in het Thor Park in Genk terecht kunnen om processen voor automatisatie, digitalisering en robotisering uit te werken en te testen.