Iraanse activiste klaagt in brief mishandeling in gevangenis aan: "Vrouw aan handen en voeten opgehangen en misbruikt"

Naast getuigenissen van vluchtelingen ontving de nieuwszender gelekte berichten uit een ziekenhuis. Zorgverleners beschrijven hoe ze duidelijk tekenen van foltering en verkrachting zagen bij Armita Abbasi. Abbasi is een jonge vrouw die onverholen kritiek op het regime uitte op sociale media en volgens de autoriteiten Molotov-cocktails in huis had. In het dossier moesten dokters noteren dat ze opgenomen was voor spijsverteringsproblemen. CNN kreeg later te horen dat er "geen dossier" van haar was.

En niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van het seksueel misbruik. Een jongen van 17 jaar vertelt hoe hij in een politiekantoor mannen hoorde schreeuwen en van één van hen achteraf te horen kreeg dat het om verkrachting ging. Hij onderging later hetzelfde lot, nadat een bewaker hun gesprek hoorde. Hij was eerder ook al gefolterd. Alles bij elkaar telt CNN minstens 11 concrete gevallen.