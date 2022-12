Corona alomtegenwoordig in China: sinds begin december zouden al bijna 250 miljoen Chinezen besmet geraakt zijn

In China zouden in totaal in de eerste 20 dagen van december bijna 250 miljoen mensen besmet zijn met het coronavirus, dat is bijna 18 procent van alle inwoners. In één dag zouden deze week ongeveer 37 miljoen mensen besmet geraakt zijn. De schattingen komen uit interne documenten van de hoogste gezondheidsautoriteit van het land die het Amerikaanse kanaal Bloomberg kon inkijken, maar het blijft erg moeilijk om een volledig zicht op de Chinese coronacijfers te krijgen.