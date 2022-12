Extreem winterweer eist doden in VS, veel Amerikanen aan huis gekluisterd met kerst

In grote delen van de Verenigde Staten en Canada ligt het openbare leven stil door extreem winterweer. De winterstorm Elliot strekt zich uit over een erg breed front, van de Canadese provincies Ontario en Quebec tot staten in het diepe zuiden van de VS. Duizenden vluchten zijn geschrapt, waardoor veel Amerikanen kerst niet bij familie elders in het land kunnen doorbrengen. Meer dan een miljoen huishoudens zitten zonder stroom.