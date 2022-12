Files naar de skigebieden verwacht, Franse politie deelt boetes uit voor wie zonder winterbanden rijdt

De wet is van toepassing in 34 departementen. Wie bergachtige streken in de Alpen, de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura, en zelfs de Vogezen of Corsica doorkruist, is verplicht om met winterbanden met een profieldiepte van 3.5 mm te rijden. Daarbuiten wordt het gebruik aangeraden. In het departement Vogezen zal de politie zelfs een nultolerantie hanteren.

De zones waar het gebod geldt, zijn aangegeven met speciale verkeersborden. Ze hebben een rode rand en een tekening van een winterband en sneeuwkettingen.