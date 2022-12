Wat kan je doen als je financieel verzuipt? "Steek je hoofd niet in het zand en zoek hulp"

Luisteraar Ingeborg zat de voorbije 13 jaar in schuldbemiddeling, maar het einde is in zicht. “Over twee maanden ben ik schuldenvrij. Dat voelt fantastisch. In het begin was het krabben, maar nu kan ik al eens een uitstapje doen. Mijn raad voor anderen? Steek je hoofd niet in het zand en doe alle dagen je brievenbus open. Negeer je situatie niet want dan gaat het van kwaad naar erger. En zoek op tijd hulp.”