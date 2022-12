Seriemoordenaar Charles Sobhraj (uit Netflix-reeks "The serpent") is weer in Frankrijk: "Ik voel mij geweldig"

Charles Sobhraj belandde al jong op het criminele pad. In de jaren 70 verbleef hij in Zuidoost-Azië. Hij wordt in verband gebracht met meer dan 20 moorden in verschillende landen. De slachtoffers waren jonge, westerse rugzaktoeristen, voornamelijk vrouwen. Ze werden gedrogeerd, gewurgd of in brand gestoken. Het was lang niet duidelijk dat de moorden aan elkaar gelinkt zouden kunnen zijn. Na de moord op een Nederlands stel in Thailand in de tweede helft van de jaren 70 legde een Nederlandse diplomaat het verband met een aantal andere moorden.