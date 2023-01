Glabbeek gaat in beroep tegen dwangsommen voor voetwegenactivist

"Dankzij de gemeenteraad kan het gemeentebestuur in beroep gaan tegen de dwangsommen", zegt Peter Reekmans. "Dit is het mooiste kerstcadeau dat ik me kan inbeelden: een ministerieel besluit dat zorgt voor gerechtigheid en een definitief afgeschafte voetweg nr. 43. We laten de zelfverklaarde voetwegenactivist Van Damme en gewezen groen gemeenteraadslid Lowie Steenweg dus nog niet toe in onze gemeentekas te komen graaien en gaan nu fors in de juridische tegenaanval, met een ijzersterk dossier."