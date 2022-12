"Je voelt het snot in je neus bevriezen": Vlaming Leentje De Leeuw trotseert de bijtende kou in Chicago

Vlaming Leentje De Leeuw zag in haar woonplaats Chicago de voorbije dagen de temperatuur zienderogen dalen. Elk uur als je op je iPhone keek, was er weer een graad af, vertelde ze in "Laat" op Eén.

De gevoelstemperatuur in Chicago bedraagt zowat -32 graden Celsius. "Je voelt letterlijk het snot in je neus bevriezen, zo koud is het", zegt De Leeuw. "Gisteren was er hier een blizzard pub crawl, een soort kroegentocht en ik ben mee geweest."