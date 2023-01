Jeugdkoor uit Neerpelt zingt kerstliedjes in winkel om geld in te zamelen voor tickets naar internationale zangwedstrijd

Met dat geld willen de jongeren enkele vliegtuigtickets kopen naar Italië, want daar gaan ze komende zomer voor het eerst deelnemen aan een internationale koorwedstrijd. "Normaal organiseren we elke zomer een binnenlands kamp met heel het koor", zegt koorbegeleidster Nienke Winters. "Dit jaar bestaan we 5 jaar en dat willen we toch graag vieren met een kamp in het buitenland én een deelname aan een internationale wedstrijd. Maar om die reis waar te maken, moeten we wat geld inzamelen en dat doen we natuurlijk al zingend."