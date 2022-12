Koerden komen op straat in Parijs daags na schietpartij, dader zou gezegd hebben dat hij handelde uit racistische motieven

De man is bekend bij het gerecht. In juni werd hij veroordeeld tot 12 maanden cel voor een incident - geweld met wapens - uit 2016, maar hij ging tegen die uitspraak in beroep. In december vorig jaar was hij aangeklaagd voor geweld met wapens, met voorbedachte rade en van racistische aard, nadat hij met een mes migranten had aangevallen in een kamp in Parijs en hun tenten had kapotgesneden. Na een jaar in voorlopige hechtenis was hij minder dan twee weken geleden, op 12 december, vrijgelaten. Hij stond nog onder gerechtelijk toezicht.