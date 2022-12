Koning Charles brengt eerste kersttoespraak vanuit St George's Chapel, waar koningin Elizabeth begraven ligt

De eerste kersttoespraak van Charles als koning werd op 13 december opgenomen en wordt morgen uitgezonden. Het Britse koningshuis deelde gisteren een foto van de opname met de pers. Die toont Charles in een blauw pak met bijpassende das in het koor van St George's Chapel. In de achtergrond staat een verlichte kerstboom, versierd met plasticvrije, recycleerbare decoratie.

Over de inhoud van de kersttoespraak geeft het paleis nog geen details vrij. Maar verwacht wordt dat het overlijden van koningin Elizabeth II een prominente plaats zal innemen. In zijn eerste toespraak tot het Britse volk meteen na het overlijden van zijn moeder, liet Charles zich al emotioneel over haar uit.