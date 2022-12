Leraar Johan houdt groot kerstfeest voor alleenstaanden in Deinze en Zulte

Meer dan 30 jaar geleden startte weduwnaar Yvan Vandenbrande het initiatief. "Omdat we niet wilden dat deze mooie traditie verloren zou gaan, nam ik de fakkel in 2018 van hem over", gaat de leraar verder. "En dat deden we ook tijdens corona."

Er worden dit weekend ruim 80 alleenstaanden verwacht. "En we zien dat het aantal inschrijvingen elk jaar licht toeneemt. Zo merken we dat veel alleenstaanden nog niet wisten dat we dit feest geven, maar dat ze dankzij mond-tot-mondreclame nu wel massaal inschrijven."