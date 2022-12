Nico en zoon Aaron zetten kaarsjes bij elk graf op militair kerkhof van Heestert: "Mensen herdenken die leven voor onze vrijheid hebben gegeven"

Aaron kwam met het idee om op kerstavond op alle oorlogsgraven een lichtje te laten branden. “Vorig jaar heb ik de actie op poten gezet. Er staan nu kaarsjes op de militaire begraafplaats van Heestert en ik hoop dit te kunnen uitbreiden naar de andere militaire begraafplaatsen in de regio”, vertelt Aaron. Hij koos voor de begraafplaats van Heestert omdat dat volgens hem een van de mooiste is in de regio.

Samen met enkele mensen van het Nationale Strijdersbond België-Heestert werden er kaarsjes gezet die 48 uur branden. “Zo herdenken we de vele mensen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid die we nu hebben. Dit zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog." Op de begraafplaats in Heestert zijn zo’n 180 oorlogsgraven.