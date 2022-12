Man sterft bij uitslaande woningbrand in Zottegem

Een brand in De Laurens De Metsstraat in het centrum van Zottegem heeft het leven van één man gekost. "Onze veiligheidsdiensten hebben werkelijk alles gedaan wat ze konden, maar we betreuren het overlijden van de man", klinkt het bij burgemeester Evelien De Both (N-VA) die ter plaatse kwam tijdens het moment van de interventie.