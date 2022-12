Faithless-frontman Maxi Jazz (65) overleden 

Maxi Jazz - zijn echte naam was Maxwell Fraser - richtte samen met Sister Bliss en Rollo (de broer van zangerers Dido) de dancegroep Faithless op. We zeggen en schrijven 1995. Hun eerste single, Insomnia, was een schot in de roos. In België leverde het de Britse band een gouden plaat op.

Doorheen de jaren scoorde de band nog verschillende grote dancehits: o.a. “God Is a DJ” in 1998 en “We Come 1” in 2004. Het werden echte danceclassics.