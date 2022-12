MNM-presentatrice Kawtar Ehlalouch keert terug voor de laatste dag van De Warmste Week

"Ik ben blij dat ik er even weer bij mag zijn voor de laatste dag", zei Kawtar, die eraan toevoegde dat ze de voorbije dagen waarschijnlijk iets meer geslapen had dan haar collega's in Hasselt. "We zijn keiblij dat we met vier dit prachtig avontuur tot een einde kunnen brengen", zei Eva De Roo.



Kawtar Ehlalouch begon maandag samen met Sander Gillis, Eva De Roo en Fien Germijns aan de uitzending van De Warmste Week in Hasselt. De solidariteitsactie van de VRT staat dit jaar in het teken van kansarmoede. Tussen 17 en 18 uur is er de slotshow, iets voor 18 uur weten we hoeveel de actie heeft opgebracht.