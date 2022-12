Onroerende voorheffing wordt 10 procent duurder in 2023

Het leven is het voorbije jaar fors duurder geworden. In december bedroeg de inflatie 10,35 procent. Door de automatische indexering worden onze lonen grotendeels aangepast aan die hoge inflatie. Gisteren raakte nog bekend dat het loon van zowat 1 miljoen werknemers in de privésector op 1 januari met 11 procent zal stijgen, het hoogste cijfer sinds begin jaren '70.