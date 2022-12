Aantal doden door woningbranden opvallend hoog deze maand: met deze tips bescherm je jezelf

Zeker 's nachts moet je voorzien zijn op brandgevaar, want dan ruik je de rook niet. Een kleine helft van de dodelijke slachtoffers is dit jaar 's nachts gevallen. Net dan is een rookmelder - en de plaats waar die hangt - cruciaal, legt Renders uit:

"In Vlaamse woningen zie je vaak dat rookmelders in de inkomhal en de nachthal hangen. Maar dat betekent dat het te laat is als er op de slaapkamer brand uitbreekt, en onze vluchtweg al onder de rook zit". Je moet er dus voor zorgen dat je je rookmelders hoort en er liefst ook in de slaapkamer één hangt.