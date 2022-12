Paus Franciscus hekelt op kerstavond oorlogen

Onder de indruk van de oorlogen en de conflicten in de wereld heeft paus Franciscus tijdens de mis op kerstavond in de Sint-Pietersbasiliek in Rome de kerstvieringen van dit jaar geopend. De kerkvorst hekelde de bloedige confrontaties, waarbij vooral de oorlog in Oekraïne in 2022 tot ontzetting leidde. De paus riep op met Kerstmis geen materiële dingen na te jagen, maar zich te bekommeren om naastenliefde.