President Zelenski spreekt Oekraïners moed in met emotionele kerstboodschap: "Ook in totale duisternis zullen we elkaar vinden"

"Wij geloven dat tranen zullen wijken voor vreugde, dat hoop na vertwijfeling komt en dood door leven overwonnen wordt", sprak de Oekraïense president. Miljoenen mensen in Oekraïne en de wereld vieren dezer dagen Kerstmis, klonk het. Zelenski herinnerde aan de Oekraïners die na de inval van Rusland naar het buitenland gevlucht zijn of Kerstmis in gevangenschap moeten doorbrengen. "Wij zullen voor alle Oekraïense vrouwen en mannen hun vrijheid terugbrengen."

Na de Russische aanvallen op de energie-infrastructuur van Oekraïne kunnen de straten en de huizen niet zo fel oplichten als anders, aldus Zelenski. Maar geen Russische drone of raket kan de geest van Kerstmis breken. "Ook in totale duisternis zullen we elkaar vinden, om mekaar stevig te omarmen. En ook al is er geen verwarming, zullen we ons met een grote omhelzing verwarmen", sprak de Oekraïense president. "We zullen niet wachten op een wonder, maar het zelf creëren."