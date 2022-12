De Warmste Week zamelt 5.081.675 euro in voor de strijd tegen kansarmoede

Vandaag was de laatste dag van de Warmste Week, de solidariteitsactie van de openbare omroep die dit jaar in het stond van kansarmoede. Een hele week lang maakten presentatoren Fien Germijns, Sander Gillis, Eva De Roo en Kawtar Ehlalouch er radio voor het goede doel vanuit Het Warmste Huis in Hasselt. Ze ontvingen er talrijke mensen die hun "warme acties" kwamen voorstellen, geld kwamen doneren of getuigden over leven in kansarmoede.