Staatsveiligheid stelde meer dan 550 rapporten op over Russische inmenging

De Staatsveiligheid onderzocht hoe de toestand in ons land was. Uit een nieuw rapport blijkt dat de Belgische politiek zonder twijfel het voorwerp kan zijn van pogingen tot Russische inmenging, volgen Le Soir. Het is in die context dat de Staatsveiligheid van 2014 tot nu 554 onderzoeksrapporten over een dreigende Russische inmenging opstelde.

Maar hoewel de Staatsveiligheid denkt dat ze "gedegen" informatie heeft over Russische inmenging, hebben de onderzoekers vandaag de dag geen concrete bewijzen in handen dat Belgische politieke partijen structureel door buitenlandse mogendheden worden gefinancierd.