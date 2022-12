Taliban in Afghanistan verbieden vrouwen om nog te werken bij binnen- en buitenlandse ngo's

Kort na de machtsovername van de taliban in augustus vorig jaar was er vaker dergelijk kleinschalig protest, maar de laatste tijd is dat erg zeldzaam geworden.

In buurland Pakistan, waar veel Afghanen heen zijn gevlucht, was er vandaag ook een protestactie tegen het verbod op hoger onderwijs in het thuisland van de vluchtelingen. Tientallen meisjes en vrouwen kwamen samen in Quetta, in het zuidwesten van Pakistan.