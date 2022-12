The Sun verontschuldigt zich voor haatdragende column van Jeremy Clarkson over Meghan Markle

De parlementsleden schreven in die brief ook al dat eventuele excuses van de krant, die er nu dus gekomen zijn, niet genoeg zijn. Zij willen dat The Sun verdere actie onderneemt omdat Clarkson een voorbeeldfunctie heeft. "We maken ons grote zorgen over het voorbeeld dat nu aan jonge mannen en jongens wordt gegeven. (...) Er moet voor gezorgd worden dat een dergelijk artikel nooit meer gepubliceerd kan worden", is het slotwoord van de brief.