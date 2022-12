Waterkwaliteit in Vlaamse landbouwgrond verbetert onvoldoende

Momenteel worden de doelstellingen van het mestbeleid nog niet gehaald. Vorige winter werd op 22 procent van de meetpunten minstens één keer te veel nitraat vastgesteld in het oppervlaktewater. Dat is minder dan de vorige jaren, toen dat aandeel rond de 30 procent schommelde. Maar het overschrijdingspercentage is nu ongeveer even hoog als in 2013-2014. Vooral West-Vlaanderen en het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg doen het niet goed. Ook de rivierbekkens van de IJzer, Leie en Maas scoren slecht.