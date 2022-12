Waterproblemen in Hageland nog niet volledig van de baan: Lubbeeks vrijwilligerskorps voor het eerst in actie

De problemen met het leidingwater in het Hageland ontstonden enkele dagen geleden. Na de vorst van de afgelopen weken zijn op heel wat plaatsen lekken in waterleidingen ontstaan. Daardoor raakten watertorens niet overal gevuld en waren er problemen met de drinkwaterverdeling in Bekkevoort, Tielt-Winge en Lubbeek. "Intussen zijn heel wat van die lekken gedicht", zegt Kathleen De Schepper van de Watergroep. "Ook zijn er verschillende omschakelingen gebeurd. Zo wordt er meer water aangevoerd vanuit Leuven. Vandaag wordt een extra pompinstallatie geïnstalleerd om nog meer water aan te voeren vanuit Limburg."

"De problemen zijn erg lokaal en ook beperkt in tijd. Het is vooral op de ogenblikken dat er veel vraag is naar water, dat er op de hoger gelegen plaatsen nog problemen zijn", zegt De Schepper. "Dat is op dit ogenblik vooral in Meensel-Kiezegem het geval. Uit voorzorg blijven we daarom een nooddrinkwatervoorziening aanhouden. Dat is zowel in Bekkevoort, Meensel-Kiezegem als in Lubbeek. Mensen kunnen er tussen 12 en 17 uur terecht. We zien wel dat de vraag hiernaar aan het afnemen is."