Vrouw van 70 in levensgevaar na verkeersongeval in Sint-Niklaas

Bij een verkeersongeval in Sint-Niklaas is een 70-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Twee auto's botsten er vanochtend frontaal op elkaar. In de ene auto zat een ouder koppel. De vrouw is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ook haar man werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De tegenligger, een jonge bestuurder van 24 jaar oud werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval was niemand onder invloed van alcohol of drugs.

"Vermoedelijk is de jonge bestuurder om onbekende redenen van de rijbaan afgeweken, maar we onderzoeken de exacte omstandigheden", zegt het parket van Oost-Vlaanderen.