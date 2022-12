10 mensen bedolven door sneeuwlawine in het Oostenrijkse skigebied Lech-Zürs, zoektocht is volop aan de gang

In de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg zijn tien mensen bedolven geraakt door een grote sneeuwlawine. Het ongeluk vond plaats in het skigebied van Lech-Zürs. Eén persoon is inmiddels gewond teruggevonden en gered. Naar de andere slachtoffers wordt momenteel koortsachtig gezocht met verschillende helikopters en lawinehonden.