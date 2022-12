25 december of 7 januari: orthodoxe christenen in Oekraïne mogen zelf kiezen wanneer ze Kerstmis vieren

De orthodoxe Kerstmis is een meer traditionele invulling van het westerse kerstfeest, aldus Vader Barnabas. "Vroeger leek het westerse kerstfeest meer op het orthodoxe. De adventvasten start zeven weken voor de kerstperiode. Daarna is het twaalf dagen feest, van 25 december tot 6 januari. Dat was vroeger ook zo in het Westen. De orthodoxe kerk viert Kerstmis grondiger dan in het Westen."