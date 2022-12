Amerikaanse rapper Akon houdt vast aan bouwplannen voor crypto-superstad "Akon-city" in Senegal, ondanks twijfel

De rapper lanceerde zijn wilde plan in 2020. Bij de voorstelling werd Akon op luid applaus getrakteerd door lokale Senegalezen. Zij hoopten dat het gigantische bouwproject werk voor zichzelf en hun kinderen met zich mee zal brengen. "We hopen dat onze kinderen hier blijven om er later te gaan werken", geloofden sommige lokale bewoners. Twee jaar later heeft het geloof in de toekomst van "Akon-city" een stevige deuk gekregen. "Wanneer het er ooit van komt zullen we bekijken of we zullen meewerken aan het project."