Armoedevereniging Ons Centrum in Leopoldsburg opent deuren op kerstdag voor eenzame mensen

Mildred merkt dat het heel erg nodig is om open te blijven op kerstdag. "Zeker op dagen als deze hebben mensen behoefte aan steun en gezelligheid", zegt ze. De feestdagen lijken een vrolijke en warme periode, maar voor veel mensen is dat niet het geval. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die alleen thuis zitten omdat ze geen familie hebben om mee te vieren. Anderen leven in armoede en kunnen het zich niet permitteren. "Maar alle soorten mensen komen naar hier", benadrukt Mildred. "Er komen niet alleen mensen die in financiële armoede zitten, want er bestaat ook zoiets als emotionele armoede."