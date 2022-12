Dagen lengen langzaam (maar ochtenden blijven voorlopig nog langer donker)

Het extra daglicht dat we momenteel boeken, is dus louter toe te schrijven aan de avond. 's Morgens komt de zon in Brussel momenteel op om 8.44 uur. De komende dagen zal het krieken van de dag nog een fractie later plaatsvinden, tot na 31 december ook de zonsopgang weer wat vroeger gaat beginnen te vallen.

De zonsondergang valt dus wel al later, een proces dat al is ingezet sinds 12 december. Toen dook de zon achter de horizon om 16.36 uur. Sinds dan hebben we 's avonds al 5 minuten gewonnen, terwijl we sinds dan 's morgens ongeveer 8 minuten kwijt zijn geraakt. Of hoe ons "venster van daglicht" dezer dagen iets later op de dag valt.