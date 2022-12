De kerststal van de straatvegers in Rome, al 50 jaar verwondering in de schaduw van Sint-Pieter

In 1972 kreeg Giuseppe Ianni, een medewerker van de stadsreinigingsdienst AMA Roma, het idee om een kersttafereel te bouwen. Hij kon daarvoor terecht in een depot van de stadsreinigingsdienst, in een klein steegje dat grenst aan het Sint-Pietersplein in Rome. Hij hield het niet alleen bij een kerststal met Jozef, Maria en Jezus, herders en koningen, maar bouwde in de loop der jaren een heel dorp uit. Het stelt een Palestijns dorp voor zoals dat er in de tijd van Jezus moet hebben uitgezien. Met huisjes, straten, grotten, aquaducten, stromend water, en honderden personages.