Drinkwaterproblemen Hageland breiden uit naar Kortenaken en Scherpenheuvel

De problemen situeerden zich voornamelijk in de hogergelegen gebieden van Tielt-Winge, Lubbeek en Bekkevoort. Gisteravond liet De Watergroep weten dat intussen ook delen van Kortenaken en Scherpenheuvel getroffen zijn.



"Er waren doorheen de dag erg grote verbruiken, die we normaal gezien enkel 's avonds optekenen, wellicht vanwege kerstavond", zei Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep, gisteravond. "We hopen dat de voorraden zich 's avonds kunnen aanvullen."



Gisteren is een extra pompinstallatie in dienst genomen die water uit Limburg naar de getroffen gemeentes stuurt. Kleinere zones in Limburg worden daarvoor afgekoppeld van hun leidingen en herschakeld naar een andere regio, zodat ze vanuit andere plaatsen water aangevoerd kunnen krijgen.

In Bekkevoort is een nooddrinkwatercontainer geplaatst, waar tot vrijdag zowat 150 mensen zakjes met water zijn komen halen. Gisteren werd naast in Bekkevoort ook nog drinkwater verdeeld in Lubbeek en Tielt-Winge. In Scherpenheuvel is een noodinstallatie geplaatst. Mensen kunnen daar volgens De Watergroep vandaag water afhalen.

Hoeveel mensen er exact zonder of met minder water zitten, is niet duidelijk. Omdat de problemen zich erg lokaal en tijdelijk voordoen, is het moeilijk cijfers op het aantal gezinnen te plakken, zegt De Watergroep.