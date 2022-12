Ex-vriend (63) aangehouden voor moord op vrouw in bakkerij in Wechelderzande

De onderzoeksrechter heeft een man (63) aangehouden voor de moord op een vrouw (54) in de kelder van een bakkerij in Wechelderzande, in de Antwerpse Kempen. Dinsdag moet de man voor de raadkamer verschijnen. Het parket roept getuigen op om zich te melden. Volgens het parket is de verdachte de ex-vriend van het slachtoffer.