Drie hulporganisaties schorten activiteiten in Afghanistan op omdat taliban vrouwen als medewerker weren

"Kinderen, vrouwen en mannen in Afghanistan kunnen we niet effectief bereiken zonder vrouwen in hun personeelsbestand",schreven de organisaties Save the Children, de Norwegian Refugee Council en CARE in een verklaring. "In afwachting van de verduidelijking van deze aankondiging (door de taliban), schorten we onze programma's op en eisen we dat zowel mannen als vrouwen onze hulp kunnen voortzetten om levens te redden in Afghanistan", klonk het nog.