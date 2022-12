Kerstboodschap van kardinaal Jozef De Kesel: "Ons verzetten tegen onverschilligheid"

De Kesel waarschuwt voor de gevaren die deze gevoelens meebrengen. Het gevaar dat we in de verdediging gaan en schuldigen zoeken. Het gevaar dat we ons opsluiten in onszelf en de nood van anderen niet meer zien. "Extreme standpunten tot zelfs complottheorieën worden dan aantrekkelijk en komen in de plaats van goed doordachte analyses die de toets van de feiten doorstaan. Daarom is solidariteit zo belangrijk", benadrukt hij.



Kerstmis is het feest van de solidariteit. "We moeten ons verzetten tegen zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid. Niet wat we voor onszelf kunnen verwerven, maar wat we voor anderen kunnen betekenen, dat maakt het leven de moeite waard geleefd te worden", besluit de kardinaal.