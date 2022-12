Kerstduik in Deurne: "Het mag nog kouder zijn, bij dit weer smelten de ijsberen"

Ongeveer vijf tot zes graden is het water in de Ecologische Zwemvijver in Boekenbergpark. Te koud voor velen, maar te warm voor de Deurnese Ijsberen volgens voorzitter Cor Janssens: "Vorige week was het kouder buiten en haalde het water ook haar minimumtemperatuur van 2,6 graden. Een week later is het door de mildere weersomstandigheden alweer wat warmer geworden. Jammer, want wij kicken op die koudere temperaturen."