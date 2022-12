Kerstbaby's in Vlaanderen: voor het eerst in drie jaar kerstkindje in Bornems ziekenhuis

Een kind dat geboren wordt op kerstdag, het is altijd bijzonder, maar in het AZ Rivierenland is het vandaag toch nog iets specialer. "Voor het eerst in drie jaar tijd hebben we opnieuw een kerstkindje", klinkt het bij het Bornems ziekenhuis. "Rond 8 uur deze ochtend is Liam geboren. En daar stopt het niet, want er is nog een tweede kerstkindje onderweg." Bij AZ Rivierenland zijn er dit jaar 663 baby's geboren, dat is minder dan vorig jaar.