Aalter sloopt klooster om plaats te maken voor ontmoetingscentrum van 10 miljoen euro

De oude kapel zal in het nieuwe centrum ook een rol spelen. "Dat doen we heel bewust", vertelt schepen Kristof De Blaere (CD&V). "Op die manier koppelen we namelijk het verleden aan het heden en de toekomst. Bovendien kan je de kapel nu veel beter zien. We zullen één kant open maken waardoor het gebouw dé perfecte locatie wordt voor recepties, of het kan bijvoorbeeld ook dienen als overdekt podium", legt De Blaere uit. "Er komt ook een ontmoetingsplein. Er zijn dus heel veel mogelijkheden".