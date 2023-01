Laatste kerstviering in klooster Abdijsite van Herkenrode: "Ik ga de huiselijke, warme sfeer zeker missen, samen met vele anderen"

In het klooster op de Abdijsite van Herkenrode in Hasselt is de laatste kerstviering gehouden. De laatste zes zusters verhuizen binnenkort naar een woonzorgcentrum in de stad. Dan zullen er helemaal geen misvieringen meer doorgaan en neemt Toerisme Vlaanderen het klooster over. "Dit was een plek van heel veel vriendschap en liefde", zegt een vrijwilliger.