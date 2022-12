Man aangehouden voor poging tot moord op E411, verdachte botste opzettelijk tegen andere wagen

IN het andere voertuig zaten een vrouw en twee kinderen. Zij raakten niet gewond. De aanrijdende bestuurder moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij werd gisteren van zijn vrijheid beroofd en vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem in voorlopige hechtenis te houden. Er is een psychiater aangesteld om zijn geestelijke toestand te beoordelen.