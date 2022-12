Migranten per bus afgezet voor woning van VS-vicepresident Kamala Harris in Washington

Het is niet duidelijk wie de bussen naar de ambtswoning van Kamala Harris gestuurd heeft. Eerder dit jaar brachten Amerikaanse media wel dat de Texaanse gouverneur Greg Abbott meerdere bussen noordwaarts gestuurd had, onder meer naar een locatie in de buurt van de residentie van Harris. Abbott heeft dat later bevestigd.



De Texaanse gouverneur is een van minstens drie Republikeinse gouverneurs die al migranten per bus of per vliegtuig naar het noorden van de Verenigde Staten gestuurd hebben. Ze protesteren daarmee tegen het migratiebeleid van de Democratische president Joe Biden.