Operatie Thermos schenkt kerstmaaltijd aan daklozen in metrostation Kruidtuin in Sint-Joost-ten-Node

Het verhaal van de vzw begint in december 1987 toen scouts, wanneer ze van de trein stappen, getroffen worden door het lot van de daklozen in het Centraal Station. Ze bieden hen een thermos koffie en broodjes aan. Ze deden dat vanaf dan elke avond. Na een maand raken ze overdonderd door de omvang en lanceerden ze via de media een oproep tot vrijwilligers. Zo ontstond Operatie Thermos.