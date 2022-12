Ruim 50 mensen bevangen door ammoniakwolk na treinontsporing nabij stad in Servië

Volgens Servische media hebben tientallen mensen zich in het ziekenhuis gemeld met vergiftigingsverschijnselen. Op een autosnelweg in de buurt zijn ook verschillende auto's gebotst wegens beperkt zicht door de gaswolk. De snelweg is intussen afgesloten en in een deel van de stad Pirot is de noodtoestand afgekondigd. Inwoners wordt opgeroepen om binnen te blijven.

Het is nog niet duidelijk hoe de trein is kunnen ontsporen. Volgens de lokale autoriteiten is een tank vermoedelijk in de rivier terechtgekomen, wat dan weer slecht nieuws is voor de planten en dieren in en rond het water, maar door de dikke gaswolk is de locatie moeillijk te bereiken.