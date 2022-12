Dader schietpartij Parijs erkent "ziekelijke haat tegenover buitenlanders"

Vrijdag wilde de man naar eigen zeggen eerst "moorden plegen op buitenlanders" in de Parijse voorstad Saint-Denis. Hij zag daar uiteindelijk van af, omdat er volgens hem te weinig volk was en omdat hij kleding aan had die hem hinderde om "zijn wapen gemakkelijk te herladen."



De man opende vrijdag het vuur in de buurt van een Koerdisch cultureel centrum. Volgens de koepelorganisatie Democratische Koerdische Raad in Frankrijk (CDK-F) zijn alle slachtoffers Koerdische activisten.